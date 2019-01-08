Фред не полетів на збір Манчестер Юнайтед до Дубай – стала відома причина

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред не полетів на збір команди до Дубай.

Бразильський півзахисник знаходиться у Англії, поки його команда проводить тренувальний збір у східній країні.

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Причиною стало те, що дружина футболіста невдовзі має народити дитину, тому тренер "червоних дияволів" Сульшер дозволив Фреду залишитись з нею.

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Зауважимо, що у колишнього гравця Шахтаря справи у Англії йдуть не надто добре. На рахунку Фреда 15 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, де хавбек забив лише один гол.