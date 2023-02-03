"Тен Хаг? Він хороший тренер і дуже нам допоміг. Тепер у нас є ідентичність, яку ми можемо показати іншим командам.

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Він встановив три правила в роздягальні – не спізнюватися, не робити неправильних речей, завжди робити все можливе, щоб допомогти партнеру – і це дуже важливо. Ми зростаємо щодня", – наводить слова Фреда Goal.

Додамо, що бразилець зіграв у 28 поєдинках за Манчестер Юнайтед цього сезону, в яких відзначився 4 голами та 2 гольовими передачами.

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