Фред назвав три "золотих" правила Тен Хага, яких має дотримуватись гравці Манчестер Юнайтед
Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред розповів, як наставник команди Ерік Тен Хаг навів лад у роздягальні.
"Тен Хаг? Він хороший тренер і дуже нам допоміг. Тепер у нас є ідентичність, яку ми можемо показати іншим командам.
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Він встановив три правила в роздягальні – не спізнюватися, не робити неправильних речей, завжди робити все можливе, щоб допомогти партнеру – і це дуже важливо. Ми зростаємо щодня", – наводить слова Фреда Goal.
Додамо, що бразилець зіграв у 28 поєдинках за Манчестер Юнайтед цього сезону, в яких відзначився 4 голами та 2 гольовими передачами.
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