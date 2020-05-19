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Фред назвав найскладніших суперників у АПЛ – винні вболівальники

09:29 166 Читать на русском
Фред назвав найскладніших суперників у АПЛ – винні вболівальники
Фред / Фото Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред сумує за чемпіонатом Англії під час вимушеної перерви.

"Грати у Ліверпулі завжди складно, будь то матч проти Ліверпуля або Евертона. Місцеві вболівальники сильно тиснули на мене.

Фред збирався втекти з Шахтаря вже через рік після переходу – бразилець зізнався, з ким вів перемовини

Дербі з Сіті – теж непрості матчі, з більш ворожою атмосферою. Але наші вболівальники завжди присутні, навіть на виїзних матчах, і це у підсумку допомагає нам", – цитує Фреда Sport Witness.

Нагадаємо, у 2018-му бразилець перейшов з Шахтаря в МЮ за близько 60 млн євро. В поточному сезоні АПЛ Фред провів 23 поєдинки.

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Фред Фред Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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