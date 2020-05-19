Фред назвав найскладніших суперників у АПЛ – винні вболівальники

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред сумує за чемпіонатом Англії під час вимушеної перерви.
"Грати у Ліверпулі завжди складно, будь то матч проти Ліверпуля або Евертона. Місцеві вболівальники сильно тиснули на мене.
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Дербі з Сіті – теж непрості матчі, з більш ворожою атмосферою. Але наші вболівальники завжди присутні, навіть на виїзних матчах, і це у підсумку допомагає нам", – цитує Фреда Sport Witness.
Нагадаємо, у 2018-му бразилець перейшов з Шахтаря в МЮ за близько 60 млн євро. В поточному сезоні АПЛ Фред провів 23 поєдинки.
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