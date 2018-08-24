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Фред: Манчестер Юнайтед повинен перемогти Тоттенхем, якщо збирається претендувати на чемпіонство

11:11 111 Читать на русском
Фред: Манчестер Юнайтед повинен перемогти Тоттенхем, якщо збирається претендувати на чемпіонство
Фред / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред поділився очікуваннями напередодні матчу чемпіонату Англії проти Тоттенхема.

"Це дуже важлива гра. Ми повинні перемогти, якщо збираємося претендувати на чемпіонський титул. В останньому матчі Брайтон був кращим за нас, тому переміг. В АПЛ багато сильних команд. Але нам потрібно залишатися в гонці.

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Я дуже радий працювати з Моурінью. Він – чудова людина, завжди спілкується з командою, допомагає гравцям. Сподіваюся, що наша співпраця продовжиться. Хочу вигравати трофеї з МЮ. У мене великі плани. Хочеться залишити свій слід в клубі", – цитує Фреда Sky Sports.

Манчестер Юнайтед зіграє з Тоттенхемом в понеділок, 27 серпня. Тестова онлайн-трансляція поєдинку на сайті "Футбол24".

Англія3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхем: Понеділок 27 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
до матчу
3
дн
:
9
год
:
59
хв
Тоттенхем
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