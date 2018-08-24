Фред: Манчестер Юнайтед повинен перемогти Тоттенхем, якщо збирається претендувати на чемпіонство

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред поділився очікуваннями напередодні матчу чемпіонату Англії проти Тоттенхема.

"Це дуже важлива гра. Ми повинні перемогти, якщо збираємося претендувати на чемпіонський титул. В останньому матчі Брайтон був кращим за нас, тому переміг. В АПЛ багато сильних команд. Але нам потрібно залишатися в гонці.

Фанати Манчестер Юнайтед орендували літак на матч проти Бернлі та підготували банер проти Глейзерів та Вудворда

Я дуже радий працювати з Моурінью. Він – чудова людина, завжди спілкується з командою, допомагає гравцям. Сподіваюся, що наша співпраця продовжиться. Хочу вигравати трофеї з МЮ. У мене великі плани. Хочеться залишити свій слід в клубі", – цитує Фреда Sky Sports.

Манчестер Юнайтед зіграє з Тоттенхемом в понеділок, 27 серпня. Тестова онлайн-трансляція поєдинку на сайті "Футбол24".