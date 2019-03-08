Фред: Матч проти ПСЖ став для мене найкращим моментом після переходу в Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред поділився враженнями після гри з Парі Сен-Жермен в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Цей матч став найкращим моментом відтоді, як я перейшов в Ман Юнайтед. Я відчуваю, що провів хорошу гру. Вперше за довгий час я зіграв у двох матчах поспіль. Я дуже щасливий і хочу продовжувати грати так, як в матчі з ПСЖ, хочу продовжувати виходити на поле.

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Я не здивований, що ми перемогли. Вся команда грала добре, і я теж зіграв непогано. Ми знали, що буде непросто, але ми – Манчестер Юнайтед. Парі Сен-Жермен також мав би знати – що б не трапилося в першій грі, ми залишаємося Манчестер Юнайтед.

Перші кілька місяців в клубі вийшли для мене складними. Я не грав, і в моїй голові крутилися різні нерадісні думки. Але Уле дуже мені допоміг, ми з ним постійно говоримо. Майкл Каррік також багато розмовляє зі мною. Це дає мені впевненість, що все зміниться на краще. Вони довіряють мені, і я відчуваю цю довіру. Сподіваюся, я виправдав її, показавши, що можу добре грати проти однієї з найкращих команд світу. Я дуже щасливий! Моя впевненість в собі зростає з кожною хвилиною", – сказав Фред в інтерв'ю ESPN.

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