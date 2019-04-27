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"Фред був дуже лінивим і не справлявся зі своїм завданням", – екс-хавбек Манчестер Юнайтед "знищив" бразильця

13:17 331 Читать на русском
"Фред був дуже лінивим і не справлявся зі своїм завданням", – екс-хавбек Манчестер Юнайтед "знищив" бразильця
Фред / соцмережі

Колишній півзахисник Лідса та Манчестер Юнайтед Джонні Джайлз розкритикував Фреда після перенесеного матчу 31 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (0:2).

"Не потрібно шукати виправдань для гравців, які своєю грою не вражають. Фред не показує готовності та бажання відходити назад, допомагаючи обороні. Це моя думка, як гравця.

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Фактично своїми діями Фред в останньому матчі проти Сіті створював хаос, тому що був дуже ледачим і не справлявся зі своєю роботою", – сказав Джайлз BBC Sport.

Фред перейшов у Манчестер Юнайтед з донецького Шахтаря минулого літа за 60 млн євро.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фред Фред
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