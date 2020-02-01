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Фред – найкращий гравець Манчестер Юнайтед у січні

16:35 118 Читать на русском
Фред – найкращий гравець Манчестер Юнайтед у січні
Фред / ВВС

Фанати Манчестер Юнайтед визначили найкращого гравця за підсумками січня.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред визнаний найкращим футболістом команди у січні за підсумками голосування уболівальників, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

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У голосуванні бразильський футболіст випередив захисників Харрі Магуайра та Брендона Вільямса, а також хавбека Неманью Матіча.

До слова, в січні Фред взяв участь у 4 матчах "червоних дияволів", у яких команда зазнала 3 поразок. Загалом у сезоні Фред зіграв 23 матчі у всіх турнірах.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Фред Фред
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