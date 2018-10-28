Фрайбург впевнено обіграв Борусію М

В матчі 9 туру Бундесліги Фрайбург вдома переграв Борусію М . Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч розпочався з дуже швидкого пенальті у ворота Борусії, Зоммер збив суперника в штрафному майданчику вже на 10 секунді матчу. Петерсен впевнено реалізував пенальті. Однак Борусія таким же чином відігралась, ударом з позначки рахунок зрівняв Азар. А в другому таймі після передачі Хаберера Вальшмідт приніс перемогу господарям. Хьолер же встановив остаточний рахунок в матчі.

Завдяки цій перемозі Фрайбург набрав 12 очок і піднявся на 8 позицію, Борусія М з 17 пунктами залишилась на 2 місці попри поразку.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 9 тур

Фрайбург – Борусія М – 3:1

Голи: Петерсен, 1, (пен), Вальдшмідт, 57, Хьолер, 90+4 – Азар, 20, (пен)