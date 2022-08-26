Бохум програв стартові 3 тури, серед яких 0:7 від Баварії на минулих вихідних. Одним з винуватців фіаско "призначили" Івана Ордеця, який цього разу залишився у запасі.

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Стадіон накрила потужна злива, проте це не завадило командам створювати моменти. Рахунок легко міг бути 2:2, якби не вдала гра воротарів. Апофеоз марнотратства стався на 22-й хвилині – Фрайбург двічі пробив у Рімана, а Хоффлер з кількох метрів вліпив над воротами.

За іронією долі, воротар Бохума і привіз вирішальний пенальті у дебюті другої половини. Ріман не зміг приборкати мокрий м'яч і потягнув Шаллая за шорти. Навіть тут кіпер міг врятувати гостей. Він відбив удар Гріфо і добивання, але з третьої спроби його таки пробили. Потім були нові змарновані моменти і вихід Ордеця на 85-й хвилині, який не врятував Бохум від мінімальної поразки. Команда українця стартувала з 4 поразок поспіль, а от Фрайбург з 9 очками принаймні тимчасово наздогнав Баварію.

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