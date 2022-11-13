Німеччина, Бундесліга, 15-й тур

Майнц – Айнтрахт – 1:1

Голи: Буркардт, 40 – Коло-Муані, 67

Фрайбург – Уніон Берлін – 4:1

Голи: Гріфо, 4 (п.), 6, 20 (п.), Грегоріч, 45+1 – Міхель, 84 (п.)

Нереалізований пенальті: Кнохе, 10

Вилучення: Лейте, 19

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У першому матчі дня Майнц приймав Айнтрахт. Франкфуртці у разі успішного результату могли потіснити РБ Лейпциг у турнірній таблиці і піднятись на другу сходинку. Однак пропустили незадовго до перерви. Після відпочинку господарі могли подвоювати, але Трапп зреагував на постріл Баррейро. В середині другої сорокап'ятихвилинки Гьотце вивів Коло-Муані віч на віч з голкіпером і француз не схибив. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю: Айнтрахт третій, Майнц десятий.

Справжнє божевілля у матчі з Уніоном видав Фрайбург. Підопічні Крістіана Штрайха ще до середини першого тайму вели з рахунком 3:0 – хет-трик у ворота вчорашнього лідера оформив Гріфо! Вже на 4-й хвилині він розмочив ворота суперника з пенальті за гру рукою, а за дві хвилини подвоїв з гри. Ще за трохи право на одинадцятиметровий отримали берлінці, але Кнохе схибив. Згодом Лейте залишив Уніон у меншості (за грубий підкат), а Гріфо оформив хет-трик, реалізувавши ще один пенальті. Вже у доданий до першого тайму час Грегоріч забив четвертий гол Фрабурга, відправивши Уніон у глибокий нокдаун. Наприкінці матчу арбітр призначив четвертий пенальті у матчі і Міхель підсолодив гіркоту поразки "Старої дами", забивши гол престижу. Перемога підняла Фрайбург на другу сходинку – до Баварії всього якихось чотири очки.

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