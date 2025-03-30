У поєдинку 27-го туру чемпіонату Німеччини Уніон на виїзді здолав Фрайбург (2:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 27-й тур

Фрайбург – Уніон Берлін – 1:2

Голи: Хьолер, 29 – Хедіра, 30, Іліч, 48

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У першому матчі дня Фрайбург приймав Уніон. Підопічні Дірка Шустера набрали непогану ходу, не знаючи смаку поразок вже сім матчів поспіль. Перемога у домашній грі з берлінцями дозволила б їм піднятись у зону єврокубків, витіснивши з шостої сходинки РБ Лейпциг.

Вже в середині тайму Гріфо міг виводити Фрайбург вперед, але зі штрафного пробив саме туди, де перебував Рьоннов. Вже за трохи Вінченцо став автором асисту, простріливши на Хьолера з правого флангу – 1:0. Вже у наступній атаці Уніон зрівняв – Хедіра завдав удару з лінії воріт після низки відскоків. Наприкінці тайму Скарке міг збільшувати перевагу берлінців, але не зумів переграти Атуболу.

Одразу по перерві гості вирвались вперед: Скарке прорвався правим флангом і з лінії поля навісом знайшов голову Іліча – нападник збірної Сербії головою спіймав на протиході кіпера Фрайбурга. Як не намагались господарі відігратись, але фортуна цього вечора була на боці берлінців.

Перемога принесла Уніону 30 очок і підняла на тринадцяту сходинку турнірної таблиці Бундесліги, Фрайбург з 42-ма пунктами залишився сьомим.

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