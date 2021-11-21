У неділю у 12-му турі чемпіонату Німеччини відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 12-й тур

Фрайбург – Айнтрахт – 0:2

Голи: Ліндстрьом, 34, Костіч, 43

Майнц – Кельн – початок матчу о 18:30

Баварія сенсаційно програла Аугсбургу перед матчем з Динамо

У першому матчі дня Фрайбург приймав Айнтрахт. Підопічні Крістіана Штрайха у минулому турі зазнали першої поразки у Бундеслізі від Баварії, тож прагнули реабілітуватись перед уболівальниками. До середини першого тайму команди грали фактично без моментів. За десять хвилин до перерви Ліндстрьом вдало зіграв на добиванні і вивів "орлів" вперед. Господарі насіли на ворота Траппа, але на відпочинок пішли поступаючись 0:2 – Костіч встиг забити зі штрафного.

У другому таймі Айнтрахт максимально зіграв на утримання рахунку і не дозволив Фрайбургу створити бодай один по-справжньому небезпечний момент. Спроба Гюнтера на останніх хвилинах також завершилась невдачею – захисник в останній момент вибив м'яч з лінії, після того як голкіпер був вже відіграний. Доволі сенсаційна поразка Фрайбурга, яка стала другою поспіль.

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