У рамках недільної програми 5-го туру німецької Бундесліги було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2025/26, 5-й тур

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Кюблер, 3 – Асслані, 13

Кельн – Штутгарт – початок о 18:30

Уніон Берлін – Гамбург – початок о 20:30

Айнтрахт перестріляв Борусію М у матчі з 10 голами і увірвався в зону Ліги чемпіонів, Борусія Д переграла Майнц

Фрайбург вдома приймав Хоффенхайм, причому матч був досить важливим. Переможець піднявся б у зону Ліги чемпіонів, тож команди налаштувались належним чином – вони розмінялись голами вже у першій третині першого тайму. Кюблер на 3-й хвилині вивів господарів уперед після кутового, а Асслані на 13-й зрівняв рахунок, замкнувши простріл Цоуфала. 1:1!

Загалом, до перемоги ближчими були гості, які завдали вдвічі більше ударів і награли на 2,45 очікуваних голів. От тільки забити ще раз у Фрайбурзі нікому не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

"Забив Борусії ударом через себе": юний Нойєр був вірним Шальке, слухав Ероса Рамазотті і знав, що з’їсть перед стратою