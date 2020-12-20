Чемпіонат Німеччини 2020/21, 13-й тур

Фрайбург – Герта – 4:1

Голи: Гріфо, 7, Деміровіч, 59, Гульде, 67, Петерсен, 90+4 (пен) – Люкебакіо, 52

Вольфсбург – Штутгарт – початок о 19:00

Програму дня у Німеччині відкривав домашній поєдинок Фрайбурга проти Герти. В разі перемоги господарі могли б піти на Новий рік у першій десятці Бундесліги, тож підопічні Крістіана Штрайха віднеслись до справи серйозно. Вже на 7-й хвилині зустрічі вони відкрили рахунок зусиллями Гріфо, якому вдалося замкнути подачу Шміда з правого флангу. Втім, на старті другого тайму Герта притиснула Фрайбург – були і стійки, і поперечини, і, зрештою, гол Люкебакіо на 52-й хвилині.

Господарі не знітились, а провели гол у відповідь на 59-й – відзначився Деміровіч. 2:1. На 67-й же перевагу Фрайбурга закріпив Гульде, який замкнув подачу Гріфо з кутового. Берлінці після цього так і не прийшли до тями, а підопічні Крістіана Штрайха ще й до розгрому справу довели – у компенсований час пенальті реалізував Петерсен. 4:1!

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