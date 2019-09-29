Фрайбург переміг Фортуну і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці: 6-й тур Бундесліги, матчі неділі

У неділю 6-й тур німецької першості завершували два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Бундесліга, 2019/20, 6-й тур

Фортуна – Фрайбург – 1:2

Голи: Хеннінгс, 42 – Шмід, 45, Вальдшмідт, 81

Нереалізований пенальті: Хьолер, 63 (Фрайбург)

Кельн – Герта – матч розпочнеться о 19:00

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Фортуна, яка в чемпіонаті здобула лише одну перемогу, приймала Фрайбург. Приблизно рівна гра наближала перший тайм до нульової нічиєї, та на останніх хвилинах команди обмінялись одразу двома голами. Спочатку Ерік Томмі з кутового закинув м'яч у штрафний майданчик, звідки Роуен Хеннінгс ударом головою переправив його у праву дев'ятку (варто зауважити, що грубої помилки припустився голкіпер гостей Алєксандер Шволов, який махнув рукою повз м’яч і не зміг вберегти свої ворота від гола). А вже за мить Крістіан Гюнтер відпасував на Жонатана Шміда і той надіслав круглого у порожні ворота. Фактично одразу ж суддя дав свисток на перерву.

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Друга половина зустрічі почалась з гольового моменту у господарів – Томмі головою пробивав над поперечиною. На 63-й хвилині арбітр призначив пенальті за порушення Роуена Хеннінгса, який руками затримав суперника. Пенальті взявся виконувати Лукас Хьолер, однак не зміг переграти Зака Штеффена. Через десять хвилин Фортуна протягом хвилини могла двічі виходити вперед: спочатку удар Кенана Карамана відбив голкіпер, а згодом його ж удар пройшов над поперечиною. Зрештою, під кінець тайму Джан-Лука Вальдшмідт накрутив кількох суперників і завдав дивовижного удару з межі штрафного майданчика, поціливши під праву стійку воріт. Цей гол став останнім у матчі.

Перемога принесла Фрайбургу 13 очок і третю сходинку у турнірній таблиці, Фортуна з 4 балами – тринадцята.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ