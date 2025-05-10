У суботу, 10 травня, у 33-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 33-й тур

Бохум – Майнц – 1:4

Голи: Хольтманн, 84 – Амірі, 45+3, Мвене, 54, Буркардт, 73, Небель, 90+3

Уніон Берлін – Хайденхайм – 0:3

Голи: Бек, 12, 73, Шьоппнер, 56

Вердер – РБ Лейпциг – 0:0

Хольштайн – Фрайбург – 1:2

Голи: Розенбом, 24 – Манзамбі, 45+2, Хьолер, 58

Баварія – Борусія М – початок матчу о 19:30

Хоффенхайм розписав нічию з Вольфсбургом – зінсхаймці забили гол на 18-й секунді та майже зберегли прописку в Бундеслізі

Майнц на виїзді розгромив Бохум. Найгірша команда Бундесліги пропустила чотири голи й зуміла огризнутися лише одним влучним ударом наприкінці зустрічі. Рурці з 22-ма очками залишились на останній сходинці турнірної таблиці. Разом з Бохумом елітний дивізіон покидає і Іван Ордець, який у цьому поєдинку записав до свого пасиву жовту картку. Натомість Майнц увірвався у зону єврокубків, витіснивши з шостої сходинки РБ Лейпциг.

Хайденхайм в останній момент кинувся витягувати себе з трясовини Бундесліги. Підопічні Франка Шмідта на виїзді несподівано розбили Уніон з рахунком 3:0 (дублем відзначився Бек). У трьох останніх матчах Хайденхайм зумів набрати 7 очок і за тур до фінішу перебуває у зоні перехідних матчів. Своєю чергою берлінці ще раніше забезпечили собі збереження прописки в еліті й з 37-ма пунктами посідають 13-ту сходинку.

Продовжує провалювати сезон РБ Лейпциг. Цього разу "бики" на виїзді оступились з Вердером, вивізши з Бремена лише 1 очко. Як наслідок, Лейпциг опустився на сьому сходинку і на 1 пункт відстає від можливості зіграти у Лізі конференцій. Натомість Вердер набрав 48 балів і дихає у спину супернику.

Фрайбург на виїзді оформив виліт Хольштайна в Другу Бундеслігу. Аутсайдер розпочав чудово, вийшовши вперед в середині тайму. Однак перед самою перервою гості відігрались, а після відпочинку вирвали перемогу і взяли необхідні 3 очки. Перемога дозволила Фрайбургу закріпитись на четвертій лігочемпіонівській сходинці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ