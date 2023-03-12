У неділю 24-й тур чемпіонату Німеччини завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 24-й тур

Фрайбург – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Еггштайн, 5, Доан, 89 – Стіллер, 49

Вилучення: Кабак, 84 (Хоффенхам, друга жовта картка)

Вердер – Байєр – початок матчу о 18:30

Вольфсбург – Уніон – початок матчу о 20:30

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Фрайбург вдома ледь не втратив очки з Хоффенхаймом. Господарі вийшли вперед вже на 5-й хвилині, коли Еггштайн вдало зіграв на добиванні. Однак одразу по перерві гості зрівняли і, здавалось, що головний претендент на виліт зможе здобути перше очко за сім матчів.

Наприкінці зустрічі Кабак заробив другу жовту картку і підопічні Крістіана Штрайха отримали чисельну перевагу. Її таки вдалось реалізувати – Доан відгукнувся на поперечну передачу на останній хвилині основного часу і повернув свою команду у топ-4 Бундесліги.

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