У неділю 17-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 17-й тур

Фрайбург – Байєр – 2:1

Голи: Гріфо, 33 (пен.), Шаде, 84 – Арангіс, 45+1

Кельн – Штутгарт – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня Фрайбург приймав Байєр. Гра обох команд останнім часом нагадувала гойдалки – успішні серії змінювались несподіваними поразками і втратами очок. Господарі у перші 45 хвилин перестріляли суперника і в середині тайму зуміли забити зі стандарту: Фрімпонг зіграв рукою у власному штрафному, а Гріфо з позначки покарав леверкузенців за безпечну гру. Проте Байєр зумів забити гол у роздягальню: навіс з кутового на дальню штангу приборкав Та і ударом через себе скинув в район одинадцятиметрової позначки, звідки Арангіс головою відновив статус-кво.

Незначна перевага Фрайбурга по перерві призвела до гола у ворота "фармацевтів" наприкінці матчу: Деміровіч прострілив з правого флангу і Градецкі вже приготувався забрати сферу, коли несподівано Шаде встиг випередити кіпера і ногою проштовхнути м'яч у сітку. Перемога принесла Фрайбургу третю сходинку і 29 очок, Байєр з 28-ма пунктами – четвертий.

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