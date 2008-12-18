Фрайбург – РБ Лейпциг – 3:0 – відео голів та огляд матчу

РБ Лейпциг у матчі 14 туру Бундесліги був несподівано розгромлений Фрайбургом. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Німеччина. Бундесліга, 14 тур

Фрайбург – РБ Лейпциг – 3:0

Голи: Петерсен, 12, Вальдшмідт, 45+1, Франц, 52

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Фрайбург у рамках 15 туру Бундесліги вдома приймав РБ Лейпциг. Попри статус фаворита "бики" згоріли з рахунком 0:3.

У першому таймі Петерсен та Вальдшмідт відвантажили 2 голи у ворота Петера Гулачі, а в другій половині зустрічі Майк Франц поставив крапку в зустрічі і довів рахунок до розгромного.

РБ Лейпциг після 14 турів перебуває на 4 сходинці в турнірній таблиці і має 25 очок, тоді як Фрайбург 12-й з 17 пунктами.