Фрайбург – Борусія Д – 0:4 – відео голів та огляд матчу

В матчі 29-го туру Бундесліги Борусія Д на виїзді знищила Фрайбург. Дивіться відео голів та огляд матчу Фрайбург – Борусія Д (0:4).

Дортмундська Борусія на виїзді знищила Фрайбург. Санчо відкрив рахунок вже на 12-й хвилині, а в другому таймі "жовто-чорні" остаточно розбили суперника. Ройс, Гьотце і Алькасер ударом з позначки встановили остаточний рахунок матчу.

Завдяки цій перемозі Борусія Д набрала 69 очок та продовжує переслідувати Баварію в чемпіонських перегонах, Фрайбург з 32 пунктами залишився на 13 місці.

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