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Фрайбург – Борусія Д – 0:4 – відео голів та огляд матчу

21:47 117 Читать на русском
Фрайбург – Борусія Д – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Фрайбург – Борусія Д – 0:4 – відео голів та огляд матчу / Твіттер ФК Борусія Д

В матчі 29-го туру Бундесліги Борусія Д на виїзді знищила Фрайбург. Дивіться відео голів та огляд матчу Фрайбург – Борусія Д (0:4).

 
Джейдон Санчо 12’
Марко Ройс 54’
Маріо Гьотце 79’
Пако Алькасер 86’
12’ Джейдон Санчо
54’ Марко Ройс
79’ Маріо Гьотце
86’ Пако Алькасер

Дортмундська Борусія на виїзді знищила Фрайбург. Санчо відкрив рахунок вже на 12-й хвилині, а в другому таймі "жовто-чорні" остаточно розбили суперника. Ройс, Гьотце і Алькасер ударом з позначки встановили остаточний рахунок матчу.

Завдяки цій перемозі Борусія Д набрала 69 очок та продовжує переслідувати Баварію в чемпіонських перегонах, Фрайбург з 32 пунктами залишився на 13 місці.

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Теги
Відеоновини Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Фрайбург Фрайбург Німеччина Фрайбург - Борусія Дортмунд
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