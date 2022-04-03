Фрайбург – Баварія – 1:4 – відео голів та огляд скандального матчу
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Баварія зуміла обіграти Фрайбург у 28-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Леон Ґорецка 57’
Серж Гнабрі 73’
Кінгслі Коман 82’
Марсель Забітцер 90+6’
57’ Леон Ґорецка
73’ Серж Гнабрі
82’ Кінгслі Коман
90+6’ Марсель Забітцер
Рахунок у матчі відкрив Ґорецка, але Петерсон чудовим ударом зрівняв ситуацію на табло. Далі Баварія легко забила ще тричі й перемогла.
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Та звитяга може перерости у технічну поразку. Річ у тім, що між третім і четвертим голами "ротен" на полі в один момент перебували одразу 12 гравців команди Нагельсманна, що заборонено правилами. Ситуацію розглядатиме Німецький футбольний союз.
Наразі ж Баварія залишається лідером Бундесліги, випереджаючи дортмундську Борусію на 9 залікових балів.
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