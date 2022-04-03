Баварія зуміла обіграти Фрайбург у 28-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Рахунок у матчі відкрив Ґорецка, але Петерсон чудовим ударом зрівняв ситуацію на табло. Далі Баварія легко забила ще тричі й перемогла.

Баварія зі скандалом розгромила Фрайбург

Та звитяга може перерости у технічну поразку. Річ у тім, що між третім і четвертим голами "ротен" на полі в один момент перебували одразу 12 гравців команди Нагельсманна, що заборонено правилами. Ситуацію розглядатиме Німецький футбольний союз.

Наразі ж Баварія залишається лідером Бундесліги, випереджаючи дортмундську Борусію на 9 залікових балів.