Ліон отримав дуже суворе покарання за свої фінансові борги.

Ліон був покараний трансферним баном на момент зимового трансферного вікна. Також французький футбольний фінансовий наглядовий орган (DNCG) пригрозив клубу пониженням до другого дивізіону, якщо "ткачі" не погасять свій борг, який зріс із 458 млн євро до 508 млн євро. Власник Ліона Джон Текстор заявив, що Ліон зможе продати гравців, щоб збалансувати бухгалтерський облік.

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Незважаючи на впевненість американського бізнесмена в тому, що двогодинна зустріч із DNCG пройшла успішно, фінансовий наглядовий орган, очевидно, з цим не погодився. DNCG вирішив піддати клуб контролю стелі зарплат.

Після 11 турів Ліон посідає 5-е місце в турнірній таблиці Ліги 1. На думку GFFN, найбільшу виручку клуб може отримати за своїх двох головних активів – Раяна Шеркі і Маліка Фофана.

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