Французький сенат відхилив пропозицію щодо рестарту Ліги 1

Сага зі спробами президента Ліона Жана-Мішеля Оли добитись відновлення чемпіонату Франції вийшла на фінішний рубіж.

Верхня палата парламенту Франції більшістю голосів відхилила поправки у термінові положення щодо боротьби з коронавірусом, які запропонував президент Ліона Жан-Мішель Ола, повідомляє видання L'Equipe.

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Нагадаємо, розіграші Ліги 1 і Ліги 2 були достроково завершені в кінці квітня після того, як влада Франції через пандемію коронавірусу заборонила в країні до вересня всі спортивні змагання, навіть ті, які проводяться без уболівальників.

Ліон ішов 5-м після 27-го туру, але програв у наступному й опустився на 7-ме місце. В рамках 28-го туру не встигли зіграти всі матчі (не відбувся поєдинок ПСЖ – Страсбур), тому ліонці сподівалися на анулювання результатів. Однак, клуби ліги вирішили не зважати на це. Як наслідок, Ліон не зіграє в єврокубках в наступному сезоні, а це – фінансові збитки і втрата лідерів команди. У президента Ліона залишився останній шанс на відновлення сезону – звернення до суду і оскарження рішення сенату.

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