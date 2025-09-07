– Ви не вагалися переходити до України?

– Я грав за Грассхоперс у Швейцарії. У мене були проблеми з керівництвом Цюриха. Шість місяців я не грав. У мене були варіанти, навіть повернутися до Франції, до Ліги 2. Я хотів знову відкрити смак до футболу.

У Цюриху стиль гри мені не дуже підходив, я не отримував задоволення від футболу. Мене запросив клуб Олександрія. Вони надіслали мені багато відео своїх матчів. Я побачив, що це команда, яка грає з м'ячем, з великою кількістю передач. Я дуже хотів туди піти, щоб отримувати задоволення та знову відкривати цю пристрасть до футболу. Тому що я трохи відчував огиду до футболу. Мені довелося знову полюбити футбол.

– Війна взагалі не мала значення?

– Пізніше, так, мене непокоїв контекст. Спочатку моя родина та моя дівчина дуже боялися моєї поїздки до України. Я знав гравців, які там грали. Вони описували мені ситуацію, яка там війна, яке там повсякденне життя. Олександрія насправді дуже маленьке місто, там небагато чого. І з початку війни там ніколи нічого не було. Ні бомбардувань, ні ракет, ні безпілотників. Місто справді безпечне. Тож я сказав собі, чому б і ні?

– Чи просили ви гарантій щодо того, що може статися під час переговорів?

– Так, звичайно, ви вимагаєте гарантій. Ви зобов'язуєтесь, знаючи, що знаєте, на що йдете. Але якщо завтра станеться щось дуже серйозне і ваше життя буде в небезпеці, ви можете покинути країну. Але клуб більше не зобов'язаний вам платити. Уявіть, що в місті стався вибух, я більше не почуваюся в безпеці і мушу повернутися до Франції заради власного блага, я можу. Я розриваю свій контракт, і на цьому все закінчується.

Але я пам'ятаю, що одразу ж завила сирена. Я запитав, що мені робити в таких випадках. Мені відповіли найприродніше: "Вам не потрібно нічого робити. Ви слухаєте сирену та займаєтесь своїм життям". Але в іншому те, що мені сказали, правда: у моєму місті насправді нічого не відбувається. Загалом люди в Україні живуть нормально. Все відкрито. Ніби ми живемо у Франції. Люди працюють, займаються своїм життям. Я живу так, ніби я у Швейцарії чи Франції. Що змінюється, так це сирени, три-чотири щодня, щоб попередити населення. Іноді їх може бути до восьми. Це щоб попередити вас, що над вашою головою пролітає ракета або дрон.

Першого тижня після приїзду було трохи дивно це чути. Особливо вночі, коли чуєш це, кажеш собі: "А! Моя черга..." Але звикаєш. У мене була можливість поїхати до Києва, де все складніше. Там часто відбуваються вибухи. І ти бачиш зруйновані будівлі, вибухові машини. Я бачив реальність речей. У Telegram вони інформують нас про все, що відбувається в Україні, у прямому ефірі. Цілий день ти знаєш, що відбувається. Те, що ти бачиш у Франції, трохи неправильно, бо там справді щодня гинуть люди.

– За дев'ять місяців перебування тут, чи було у вас хоч раз страшно?

– Так, лише один раз. Коли ми поїхали грати в Одесу, місто, що розбомбили, стратегічну точку для обох сторін. Мене попередили, що будуть бомбардування, і спочатку я не дуже хотів їхати. Я все одно поїхав. Десять годин автобусом з Олександрії. Ми під'їхали до готелю, я вийшов з автобуса і почув шум, якого ніколи в житті не чув. Фактично, російську ракету запустили, щоб бомбити місто, і Україна завдала удару у відповідь. Ракета летіла навпроти іншої ракети в небі. Тож вона вибухнула. Удар був настільки сильним, що всі машини на землі почали дзвеніти, земля тряслася...

Я був трохи шокований. Мені знадобилося 30 хвилин, щоб усвідомити, що сталося. Потім ми пішли до бункера готелю. Пізніше все заспокоїлося. Насправді я не боявся, але був шокований побаченим і шумом. Я також пам'ятаю один раз, коли ми зупинилися на дорозі під час подорожі. А потім чотири штурмові танки зупинилися одночасно на зоні відпочинку на шосе. Танки, які можна побачити лише у відеоіграх! Це було божевілля, з кулеметами. Така штука, що нагадує тобі, що ти в країні, що охоплена війною. Наприклад, коли я вперше їхав потягом, я побачив солдатів, які поверталися з фронту.

– Чи є у тебе товариші по команді, які покинули клуб, щоб піти воювати?

– Ні, але в багатьох українських гравців є члени родини або дуже близькі друзі, які пішли на фронт, і яких вони не бачили два-три роки. Деякі батьки хлопців з моєї команди загинули, бо вони пішли на війну і ніколи не повернулися, бо їх убили, зникли безвісти або взяли в заручники. Кілька людей з клубу втратили свої будинки чи машини через вибухи...



– Ваш контракт закінчується наступного року, і ви знаєте, що цей досвід був тимчасовим: що цей період вашої кар'єри змінить у вашому житті?

– Це суміш усього. До війни багато іноземців приїжджали грати в Україну, бо чемпіонат все ще був відомим, з певним рівнем. Після війни, щоправда, рівень трохи знизився, але він залишається конкурентоспроможним, з меншою кількістю іноземців. Але щойно ви погоджуєтесь приїхати, українці сприймають це як акт мужності. Коли ви іноземець, вони роблять усе, щоб створити для вас найкращі умови. Щойно вам щось потрібно, то ви одразу отримуєте це. Вони справді дають вам багато любові. Вони завжди дбають про те, щоб ви почувалися якомога краще.

Навіть уболівальники, коли вони приходили до тебе, щоб привітатися, попросити сфотографуватися... Я бачив, як вони плакали. Бо коли ти граєш у футбол, це просто весело. Для них це ніби війна зупинилася на 90 хвилин. Це було дивно для мене. Але, безперечно, я дуже подорослішав. Я ще більше усвідомлюю, як мені пощастило бути в такій країні, як Франція, безпечній, де ти можеш справді бути в спокої щодня, не живучи зі стресом, страхом втратити кохану людину чи бути під бомбардуванням.

Твій погляд на життя стає зовсім інший. Ти стаєш простішим, ти починаєш розуміти, що життя – це не лише гроші, приємні речі. Ти розумієш, що можна бути щасливим у малому. Просто бути поруч з людьми, їсти разом, гратися разом, бути спокійним та безпечним, – сказав Ндіка в інтерв'ю Еurosport.

