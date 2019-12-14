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Французькі фанати "замочили" міністра спорту країни

12:35 79 Читать на русском
Французькі фанати "замочили" міністра спорту країни
Роксана Марасіняню / Фото La Voix du Nord

У Франції спортивні чиновники не користуються прихильністю місцевого населення.

Під час поєдинку третього дивізіону Франції Ред Стар 93 – Кевілі Руан трапився прикрий інцидент за участі міністра спорту Роксани Марасіняню.

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Чиновниця вирішила відвідати матч, але після першого тайму вже покидала стадіон. Біля виходу її перестріла група місцевих вболівальників, після чого відбувся діалог на підвищених тонах. В підсумку, жінку облили водою і вона поїхала з території арени. Цікавий факт, що в минулому Марасіняню була професійним плавцем.

Матч, до речі, завершився мінімальною перемогою господарів (1:0).

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