Французька федерація визначилася з долею Дешама після жахливого виступу на Євро-2020, – ESPN
Дідьє Дешам може втриматися в тренерському кріслі збірної Франції навіть після раннього вильоту з Євро-2020.
Федерація футболу Франції налаштована продовжити співпрацю з 52-річним фахівцем, стверджує ESPN.
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На наступний тиждень запланована зустріч президента FFF Ноеля Ле Гре з Дешамом. Керівництво розчароване раннім вильотом з Євро, однак робити поспішних висновків не буде. Очікується, що збірна Франції залишиться з нинішнім тренером, контракт якого розрахований до кінця 2022 року, тобто до ЧС у Катарі.
Нагадаємо, Дешам очолив "Ле бльо" у липні 2012-го. Під його керівництвом команда доходила до фіналу домашнього Євро та вигравала чемпіонат світу 2018 року.
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