Дідьє Дешам може втриматися в тренерському кріслі збірної Франції навіть після раннього вильоту з Євро-2020.

Федерація футболу Франції налаштована продовжити співпрацю з 52-річним фахівцем, стверджує ESPN.

Нідерланди оголосили про відхід де Бура після вильоту з Євро-2020

На наступний тиждень запланована зустріч президента FFF Ноеля Ле Гре з Дешамом. Керівництво розчароване раннім вильотом з Євро, однак робити поспішних висновків не буде. Очікується, що збірна Франції залишиться з нинішнім тренером, контракт якого розрахований до кінця 2022 року, тобто до ЧС у Катарі.

Нагадаємо, Дешам очолив "Ле бльо" у липні 2012-го. Під його керівництвом команда доходила до фіналу домашнього Євро та вигравала чемпіонат світу 2018 року.

Мбаппе підвів Францію і наблизив Зідана до нової роботи – як провалився головний фаворит Євро-2020