Євро-2025 серед жінок, 1-й тур

Уельс – Нідерланди – 0:3

Голи: Мідема, 45+3, Пелова, 48, Бругтс, 57

Франція – Англія – 2:1

Голи: Катото, 36, Балтімор, 39 – Волш, 87

Як дебютанти чемпіонату Європи і тридцятий номер у світі (країна з найнижчим рейтингом у цьому турнірі), Уельс вважався аутсайдером. Саме так валлійки і зіграли проти Нідерландів. Їм вдавалося стримувати суперника майже цілий тайм, але в компенсований час Уельс пропустив від Вівіан Мідеми – вона забила свій сотий гол у 126-му матчі за "ораньє".

Євро-2025 серед жінок: скандинавське дербі завершилося двома скандалами, капітан збірної Німеччини отримала травму

Це – національний рекорд. У всій Європі більше неї за свої національні збірні відзначилися лише п'ять футболісток: Біргіт Прінц (128, Німеччина), Джулі Флітінг (116, Шотландія), Патріція Паніко (110, Італія), Елізабетта Вінйотто (107, Італія) і Кароліна Мораче (105, Італія).

Чинний чемпіон Європи серед жінок Англія ускладнила собі завдання по виходу з і без того складної групи – команда Саріни Вігман програла Франції. У хвилини, що передували другому голу, "левиці" ледве могли вибратися зі своєї штрафної площі, не кажучи вже про те, щоб перетнути центральну лінію поля. Француженки пресингували і грали на межі фолу, але ця манера гри окупилася.

У другому турі Англія зіграє з Нідерландами, а Франція – з Уельсом.