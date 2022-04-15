Вартість замороженого майна Романа Абрамовича складає 340 мільйонів доларів, повідомляє Forbes.

Абрамович ризикує втратити 7 мільярдів доларів – в офшорній зоні заморозили активи олігарха

Ще чинний очільник Челсі володів замком Château de la Croë, площа якого понад 32 тисячі футів. Раніше його власником був король Едуард VIII. Також у Абрамовича було ще мінімум 3 об'єкти нерухомості.

Нагадаємо, на Романа, як і на всю Росію, накладають санкції через напад путінської армії на Україну. Повномасштабна війна в нашій країні триває вже майже два місяці.

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Замок Château de la Croë: