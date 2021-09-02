Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам провів кадрові перестановки перед матчем 5-го туру відбору до ЧС-2022 проти України.

Норді Мукієле з РБ Лейпциг отримав запрошення до лав національної збірної Франції після дискваліфікації Жюля Кунде у матчі з Боснією та Герцеговиною, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

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Також Дешам вирішив внести зміни у лінію півзахисту – Маттео Гендузі був запрошений замість Толіссо. Раніше Рабйо замінив у заявці Канте.

Нагадаємо, саме підопічні Дешама очолюють групу D з 8 очками у 4 матчах. Україна йде другою та відстає на 4 очки. Поєдинок України та Франції пройде 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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