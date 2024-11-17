Товариський матч підвищеної важливості

Збірні Італії та Франції вже забезпечили участь у плей-офф Ліги націй, тож значення матчу в Мілані було невисоким. Приблизно на рівні фіналу турніру "Шкіряний м'яч", якщо не менше. "Ле Бльо", звісно, могли б вийти на першу позицію в групі – але для цього "Скуадру" довелося б громити, або хоча б бити з рахунком 3:1. Саме з таким результатом віце-чемпіони світу програли апеннінцям в Парижі.

Тим не менш, італійці виставили бойовий склад, якому бракувало хіба що Доннарумми. Дідьє Дешам же притримав у запасі Тео Ернандеса, Канте й Барколя, а Мбаппе взагалі не викликав до збірної. Зате з перших хвилин з'явились Дінь, Гендузі та Нкунку.

Голів було більше, ніж моментів

Відповідальність тиснула на футболістів своєю відсутністю. Люди, які вирішили накидатись пивком перед ефектною битвою грандів, пожалкували про своє рішення (не питайте, звідки ми про це знаємо). Швидкості на полі виявились нульовими, а цікавих епізодів майже не виникало. Від такого футболу о 10-й годині вечора хитало до сну.

Любителі журналістських кліше назвали б цей матч "тактичними шахами". Аналітики занотовували позиційні помилки Саліба, якими не здивуєш відданих фанів Арсенала. Експерти з кальчо, користуючись відсутністю подій протягом більшої частини зустрічі, отримали змогу написати черговий пост про велич Серії А в нульових.

Теорема Ескобара ідеально описувала футбол на Сан-Сіро. І це не жарт – у першому таймі команди завдали всього по три удари. Франція мала 4 дотики у штрафному "Скуадри", а та відповіла трьома. Як не дивно, цього вистачило одразу для трьох забитих м'ячів ще до перерви, а в другому таймі фани побачили ще один. Моментів же, які не завершились взяттям воріт, до 90-ї хвилини було всього три.

Стандартизована Франція взяла реванш

Рахунок було відкрито вже на 2-й хвилині. Успіх приніс кутовий: Дінь виконав подачу, а Рабйо протиснув Буонджорно та замкнув головою – 1:0!

На 33-й же хвилині Дінь міг додати до свого асисту й гол, ефектно пробивши зі штрафного у ліву дев'ятку, однак м'яч влучив у поперечку й зрикошетив у голкіпера. Від Вікаріо сфера і закотилась у ворота. 0:2! Ось такий футбол у Франції без Кіліана Мбаппе.

У італійців за цей період пригадується тільки дальній удар Барелли в лівий нижній кут, який не без труднощів парирував Меньян. Втім, на 35-й хвилині апеннінці скоротили відставання в рахунку – Дімарко влетів до карного й подав на дальню, Фраттезі до м'яча не дістався, зате Камб'ясо розстріляв ворота з кількох метрів. 1:2!

Наступного моменту господарів довелося чекати аж до 70-ї хвилини, поки Камб'ясо не вгатив з околиць штрафного повз ліву стійку. Цей момент став останнім для Італії в основний час.

Вихід Кіна, Ровелли, Распадорі, Мальдіні та Удоджи врятувати гру не допоміг – не в останню чергу через імена футболістів. Кін був не той, який Рой, а замість Паоло Мальдіні грав Даніеле. Та і Камб'ясо, чесно кажучи, не Естебан.

Франція не була цікавішою. У другому таймі підопічні Дідьє Дешама огризнулись тільки пострілом Нкунку з 25-ти метрів (Вікаріо парирував) – і третім голом зі стандарту. На 65-й хвилині Дінь виконав навіс, а Рабйо оформив дубль ударом головою. Живіть з цим.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Франції з рахунком 3:1. "Ле Бльо" взяли реванш і виграли групу, що аж ніяк не засмутило Лучано Спаллетті. Обидві збірні давно забронювали собі місце в плей-офф.

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