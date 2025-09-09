Матч на Парк де Пренс став надзвичайно важливим для вболівальників збірної України – особливо після ганебної нічиєї в Баку. Збірна Ісландії не тільки випереджала "синьо-жовтих" на два очки, а й мала шалену перевагу за різницею голів. "Вікінги" мали +7, тож треба було вболівати за розгром острів'ян.

Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном

Французи з перших же хвилин продемонстрували, що налаштовані допомогти Сергію Реброву. Вже на 3-й хвилині Мбаппе відкрився між двома центрбеками під закидушку Кунде, однак подальший удар з меж карного майданчика витягнув Олаффсон.

Ще через 13 хвилин Олісе виводив Тюрама віч-на-віч (Олаффсон врятував), а на 19-й хвилині Маркус замкнув навіс Мбаппе на дальню – трішки неточно. Втім, Ісландія весь цей час намагалася контратакувати й вмикати високий пресинг. Виходило непогано, а на 22-й хвилині гості взагалі відкрили рахунок!

Чуамені під тиском віддав пас у власний штрафний на Олісе, якого теж накривав суперник. Майкл відреагував несподівано, віддавши неточний поперечний пас Упамекано – Гудйонсен перехопив м'яч і прошив Меньяна. 0:1! Такого повороту французи не очікували.

Франція відреагувала належним чином. По воротах Ісландії було проведено ще 15 ударів, однак голкіпер Олаффсон героїчно тримав скандинавів у грі. На 28-й хвилині він парирував постріл Мбаппе з меж карного майданчика.

На 33-й Олаффсон врятував при замиканні навісу на Тюрама – а потім різко підвівся й взяв добивання Коне! Ще за три хвилини забивати міг Барколя, який отримав скидку від Упамекано після навісу зі стандарту. Бредлі поклав корпус і вгатив з лінії штрафного, однак м'яч пройшов над поперечкою.

Прошити відважного воротаря вдалося аж на 45-й хвилині з пенальті. Його заробив невтомний Мбаппе. Він же сам і реалізував 11-метровий, відзначившись 52-м голом у складі збірної Франції. Кіліан обійшов Тьєррі Анрі та став другим бомбардиром в історії "Ле Бльо"!

Другий тайм пройшов у схожому руслі.Так, всього через сім хвилин по перерві Мбаппе розігнав контратаку, яку Олісе завершив пострілом метрів з 18-ти. Олаффсон зреагувати не встиг, однак Ісландію врятувала поперечка! На 59-й же хвилині Тюрам протягнув м'яч до лінії півкола й вгатив повз праву дев'ятку.

"Вікінги" хитались, але тримались на зло збірній України. Гості зберігали рівний рахунок цілу годину, однак на 62-й хвилині клас збірної Франції таки дався взнаки. Чуамені фантастичною закидушкою організував Мбаппе вихід віч-на-віч – Кіліан же дочекався підтримки ліворуч і здивував щедрістю, покотивши Барколя під удар у порожні. 2:1!

Цей гол виявився дуже своєчасним, адже вже через п'ять хвилин Чуамені перетворився в антигероя. Орельєн у грубому підкаті зрізав Торстейнссона, отримавши пряму червону картку!

Втім, впродовж 20 хвилин Ісландія особливо не відсвічувала. Франція навіть могла забивати втретє, однак Олаффсон на 78-й хвилині потягнув обвідний удар Мбаппе, а на 81-й Коне вгатив після скидки Олісе на лінію півкола – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою!

Франція повністю контролювала хід зустрічі, але в якусь мить розслабилась. Ісландія ж не здавалася. На 85-й хвилині Харальдссон подав зі стандарту на дальню стійку, а Інгассон перестрибнув Рабйо та замкнув головою – сфера пролетіла над ближньою дев'яткою!

А ще за три хвилини острів'яни шокували не тільки Францію, а й Україну. Гудйонссен протиснув Конате в боротьбі за простріл з правого флангу, замкнувши його ударом у Меньяна – і одразу ж зігравши на добиванні. Так Ісландія забила другий гол. На щастя для підопічних Дідьє Дешама і Сергія Реброва, VAR помітив фол у атаці – Андрі прихопив Конате за футболку й вклав на газон. Взяття воріт не зарахували.

Франція зробила правильні висновки. За сім компенсованих хвилин "гальські півні" нічого не дозволили біля власних воріт, за винятком одного лонгшоту. Фінальний свисток зафіксував нервуву перемогу "Ле Бльо", однак нам був потрібен розгром... На жаль, Ісландія залишається у двох очках попереду, а за різницею голів у них +6 в порівнянні з Україною.

