Хабек "галльських півнів" контактував з двома хворими на коронавірус, повідомляє L'Equipe.

Збірна України вилетіла до Франції – у складі делегації лише 10 гравців

Наразі Рабйо не має результатів тесту, але головний тренер Франції Дідьє Дешам точно не буде використовувати гравця Ювентуса у товариському матчі проти України. Якщо 25-річний півзахисник також виявиться хворим, то його участь виключена і в інших жовтневих поєдинках.

Нагадаємо, збірна Франції зустрінеться з Україною в спарингу, який відбудеться 7 жовтня. Після цього чинні чемпіони світу зіграють проти Португалії 11 жовтня та з Хорватією 14 жовтня у рамках Ліги націй.

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