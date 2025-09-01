Тренерський штаб збірної Франції вніс вимушені зміни у свій склад на матчі відбору до ЧС-2026.

Захисника Вільяма Саліба, який зазнав пошкодження у останньому матчі Арсенала, замінить оборонець Інтера Бенжамен Павар. Крім того, замість нападника Манчестер Сіті Раяна Шеркі, який отримав травму, до збірної прибуде Уго Екітіке з Ліверпуля. Про це повідомила Французька футбольна федерація.

Саме проти Франції збірна України зіграє свій перший матч відбору до ЧС-2026. Поєдинок відбудеться 5 вересня у польському Вроцлаві. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що крім Франції, суперниками України у відбірковому етапі будуть збірні Азербайджану та Ісландії.

