Франція втратила чверть мільярда євро через дострокове завершення чемпіонату

Рішення достроково завершити сезон 2019/20 обійдеться французьким Лізі 1 та Лізі 2 в неймовірну суму. Телетранслятори не виплатять 243 млн євро, які були передбачені контрактом.

Canal +, який є офіційним телетранслятором чемпіонату Франції, вирішив розірвати угоду з керівництвом Професіональної футбольної ліги Франції після того, як стало відомо про дострокове завершення сезону 2019/20. Ліга вже узгодила з мовником дострокове розірвання угоди. Водночас, телеканал припинив виплати, які були передбачені умовами контракту, повідомляє L'Equipe.

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Телевізійники раніше заплатили 37 млн євро за трансляцію матчів Ліги 1 та Ліги 2, які були зіграні. Canal + спільно з beIN Sports повинні були перерахувати лізі ще 243 млн євро, але після оголошення про завершення сезону 2019/20 вказана сума виплаченою не буде.

Нагадаємо, футбольний сезон у Лізі 1 був припинений 13 березня через спалах COVID-19. На той момент ПСЖ впевнено очолював турнірну таблицю, випереджаючи Марсель на 12 очок.

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