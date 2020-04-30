toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Франція втратила чверть мільярда євро через дострокове завершення чемпіонату

30 квітня 18:28 210 Читать на русском
Франція втратила чверть мільярда євро через дострокове завершення чемпіонату
ПСЖ стане чемпіоном Франції? / ФК ПСЖ

Рішення достроково завершити сезон 2019/20 обійдеться французьким Лізі 1 та Лізі 2 в неймовірну суму. Телетранслятори не виплатять 243 млн євро, які були передбачені контрактом.

Canal +, який є офіційним телетранслятором чемпіонату Франції, вирішив розірвати угоду з керівництвом Професіональної футбольної ліги Франції після того, як стало відомо про дострокове завершення сезону 2019/20. Ліга вже узгодила з мовником дострокове розірвання угоди. Водночас, телеканал припинив виплати, які були передбачені умовами контракту, повідомляє L'Equipe.

ПСЖ отримає титул, Ліон не потрапить у єврокубки вперше за 20 років – можливі наслідки закриття Ліги 1

Телевізійники раніше заплатили 37 млн євро за трансляцію матчів Ліги 1 та Ліги 2, які були зіграні. Canal + спільно з beIN Sports повинні були перерахувати лізі ще 243 млн євро, але після оголошення про завершення сезону 2019/20 вказана сума виплаченою не буде.

Нагадаємо, футбольний сезон у Лізі 1 був припинений 13 березня через спалах COVID-19. На той момент ПСЖ впевнено очолював турнірну таблицю, випереджаючи Марсель на 12 очок.

Франція має 3 сценарії визначення підсумкової таблиці – один з них приголомшує і дарує Динамо прецедент з шансом на ЛЧ

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
4636
Теги
коронавірус Франція телебачення Ліга 1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
51
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук