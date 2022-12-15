Вихід до фіналу ЧС-2022 дозволив Франції увійти до когорти особливих національних команд.

Франція вже вдруге поспіль виходить до фіналу чемпіонату світу, ставши шостою збірною, якій це вдалось, повідомляє Squawka.

Франція – Марокко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Французи приєднались у цьому списку до Італії, Бразилії, Нідерландів, Німеччини та Аргентини. Цікаво, що з них лише Італія та Бразилія змогли захистити титул. Нідерланди ж взагалі жодного разу не змогли стати чемпіоном світу.

Захищати звання чемпіонів світу Франція буде вже 18 грудня у поєдинку з Аргентиною, початок о 17:00. У півфіналах "альбіселесте" перемогли Хорватію (3:0), а "ле бльо" обіграли Марокко (2:0).

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