Класика чемпіонатів Європи за останнє десятиліття. Третій турнір поспіль Португалія і Франція грали між собою. Саме піренейці обіграли команду Дідьє Дешама на Стад де Франс у фіналі Євро-2016. Три роки тому ці збірні вже грали у групі, де розписали нічию з рахунком 2:2.

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Сьогодні Роберто Мартінес випустив цілком прогнозований склад під схему 4-3-3. А от Дешаму довелося вносити корективи. Адріен Рабйо не міг грати через дискваліфікацію, тож його замінив Едуардо Камавінга (глобально на структуру це не вплинуло). Також Дешам нарешті посадив у запас Маркуса Тюрама, віддавши перевагу Коло Муані, дії якого принесли перемогу над Бельгією в 1/8.

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Захист > атака

Звітна гра почалася з контролю номінальних гостей. Кілька хвилин потягали м'яч поруч з воротами суперника і все, навіть без спроби удару. Далі ініціативу перехопила Португалія, одна з найкращих збірних на Євро-2024, коли йдеться про відсоток володіння м'ячем. Втім, Францію цим не злякаєш, аж надто комфортно вона почувається у позиційній обороні.

За половину першого тайму найнебезпечніший момент португальців створив... Меньян. Голкіпер намагався технічно перекласти м'яч з ноги на ногу, але техніка підвела. Пощастило, що за ним були не ворота, тому лише кутовий. Після подачі Майк реабілітувався за свою помилку. Взагалі слід відзначити, що в повітрі у своєму штрафному "Ле блю" діяли дуже переконливо.

Інша справа, що на протилежному кінці поля також кращими були захисники. При чому не лише Португалії. Тео Ернандес показав частинку того, за що його люблять фани Мілана. Француз на швидкості протягнув м'яч до чужого штрафного, де дуже сильно пробив по воротах – вийшло по центру воріт, і Діогу Кошта впорався. М'яч летів зі швидкістю 125 км/год. Слідом Тео ще й перевірив на міцність череп Кріштіану. На щастя, зіткнення головами не призвело до проблем.

Ще один гравець Мілана також старався. Мова про Рафу Леау. Йому не давали багато простору, розбігтися не було як. Парочка зароблених кутових – все, на що спромігся вінгер. А як справи зі стандартами в команди Роберто Мартінеса, ми вже знаємо.

Б'є Мбаппе, і б'ють Мбаппе

Ближче до кінця тайму нагадати про себе вирішив Мбаппе. Кілька фірмових проривів Кіліана не призвели ні до чого, буквально. У першій половині той удар Тео так і залишився єдиним у площину воріт на дві команди. Португальці мали шанс змінити це з перспективного штрафного. Роналду навіть віддав право пробити Бруну (шок?). Втім, результат не відрізнявся від тих двох десятків спроб Кріштіану на турнірі – далеко від цілі.

Старт другого тайму був набагато цікавішим. Передусім завдяки французам. Мбаппе бив із зони напівкола (без несподіванок для Кошти). Чуамені спробував зарядити здалеку (спробу заблокували). І завершилося все класним підключенням Тео. Ернандес отримав простір і перспективно прострілив уздовж воротарського – ніхто не зміг замкнути, і м'яч опинився на протилежному фланзі.

Португалія поміж цими епізодами мала лише вривання Мендеша, який в кінці атаки просто втратив м'яч. Куди цікавіше було вже після. Кріштіану заробив кутовий. Неочікувано подача пішла на Бернарду. Він і виграв повітря, навіть пробив – просто в захисну маску Мбаппе влучив м'яч. Дуже боляче було Кіліану, чий недавній перелом носа досі має наслідки.

Яскраві гойдалки

Франція відповіла своєю десятихвилинкою. Як тільки у Леау з'явилося трохи простору, відразу ж виникла небезпека. Рафа у своєму стилі на швидкості увійшов в чужий штрафний і вже мав віддавати передачу під удар. В останній момент Камавінга встиг виткнути м'яч на кутовий. Чергова подача від Бруну Фернандеша була виключно для статистика, жодної перспективи.

Зате як же спекотно було біля воріт Франції у наступні кілька хвилин. Канселу вивів на перспективну позицію Бернарду (десь загубився Тео). Хавбек Ман Сіті мав ідеальні умови для удару, виконав все добре. Нічого не вдієш, коли Меньян ловить кураж. Ще один неймовірний порятунок від голкіпера. Щоправда, після сейву міг добивати Канселу. Перед ним були вже майже порожні ворота, але португалець не влучив у дальній кут.

Якщо хтось ще не впевнився у майстерності голкіпера Мілана, то до чергового дива не довелося чекати й хвилини. Вітінья в дотик бив із лінії воротарського. Меньян знову спромігся зреагувати. У натовпі на ближній стійці Кріштіану спробував добити п'ятою, але Майк вже був готовий до такого, заблокувавши і спробу Роналду.

Дешам зрозумів, що настав час щось змінювати. Не переконав навіть момент Коло Муані, після якого асист здійснив... Рубен Діаш. Тренер французів пожертвував Грізманном, випустивши замість нього Дембеле. Важко сказати, чи причина саме в цьому, але після заміни Франція перехопила ініціативу. Удар Мбаппе був зовсім непідготовлений, а от Камавінга мав забивати. Едуардо увійшов у штрафний й легко перекинув Кошту. М'яч по-зрадницьки пройшов поруч із дальньою стійкою.

Усман доволі швидко показав, для чого з'явився на полі. Його удар в дальній кут виявився занадто складним для голкіпера, замість якого зіграла хрестовина. Це був останній справжній шанс уникнути овертайму. Так, був ще ривок Консейсау, перерваний фолом Саліба, та удар Канте в контратаці. Стати доленосними їм не судилося.

Португальський овертайм

Команда Роберто Мартінеса вдруге поспіль на цьому Євро була змушена грати овертайм. Франція в 1/8 також була близькою до такого сценарію, але таки змогла дотиснути Бельгію. Перша додаткова 15-хвилинка не показала, яка з команд у попередньому раунді витратила більше сил. Навпаки, піренейці провели її краще. Що говорити, коли "пенсіонер" Пепе тягався у швидкості з Тюрамом і не сказати, що програв.

За гостроту ж відповідали фланги. Консейсау не дуже зручно прострілив на Кріштіану. Тому довелося вигрібати м'яч з-за спини, тому й удар вийшов кволим. У Леау таких проблем не було. Рафа чи не вперше опинився на ударній позиції і дав захиснику шанс заблокувати. Добивання взагалі вийшло комічним.

У другій 15-хвилинці особливо нічого не змінилося. Португальці були кращими. Вже на старті цього міні-тайму Жоау Феліш міг замикати навіс від Консейсау, але спрямував м'яч у зовнішній бік сітки. Намагався щось зробити Роналду, але запам'ятався лише фолом і офсайдом. Щоправда, на останній хвилині саме Кріштіану розігнав контратаку, яку завершував Мендес. Знову Меньян врятував, фактично перевівши гру в серію пенальті.

Діогу Кошта вже продемонстрував свої вміння відбивати 11-метрові, не пропустивши жодного проти Словаччини. Однак сьогодні Усман, який бив першим, легко переграв португальця, а другий у французів, Фоффана, взагалі переграв Кошту, ніби професор. Роналду і Бернарду, які й проти словаків забили, нині також були точними.

Третіми били гравці Барселони. Кунде дуже потужно відправив м'яч у верхній кут, а Жоау Феліш пробив у стійку. Це і стало вирішальним епізодом, бо більше ніхто не хибив. Діогу Кошта, який відбив три з трьох пенальті проти Словаччини, сьогодні не спромігся допомогти. Фрнація вийшла у півфінал Євро-2024, де зіграє проти Іспанії.