В рамках кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна Франції U-21 приймає однолітків з України. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 3-го туру відбору до Євро-2023 U-21 між збірними Франції U-21 та України U-21 розпочнеться о 19:30 за київським часом. Підопічні Руслана Ротаня підходять до зустрічі в статусі лідерів групи Н, здобувши перемоги над Сербією U-21 та Вірменією U-21.

Ротань: За потенціалом збірна України набагато краща за Францію

Перше місце виводить на чемпіонат Європи напряму, але відрив від конкурентів у нашої збірної невеликий. Від другої позиції українців відділяє одне очко, а від французів та сербів – всього два. Таким чином, перемога у Бресті має для "синьо-жовтих" стратегічно важливе значення.

Телетрансляція пройде на каналі "Sport 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Стартові склади

Україна U-21: Нещерет – Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко – Михайленко – Криськів, Бондаренко, Судаков, Назаренко – Кухаревич

Запасні: Трубін, Желізко, В'юнник, Супряга, Білошевський, Дубко, Алефіренко, Мудрик, Брагару

Франція U-21: Мельє – Калюлю, Саліба, Бадіашиль, Трюфф'єр – Адлі, К. Тюрам, Какере – Калімуендо-Муінга, Гуйрі, Діоп

Запасні: Баїч, Діч, Баде, Бека-Бека, Шотар, Шо, Гюсто, Шеркі, Антіст

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