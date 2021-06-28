Франція – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Збірна Франція в рамках поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 зустрінеться зі Швейцарією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Франція – Швейцарія розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на ТК "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Франція – Швейцарія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Стартові склади команд:
Франція: Льоріс – Павар, Варан, Лангле, Кімпембе, Рабйо – Погба, Канте – Грізманн – Бензема, Мбаппе
Швейцарія: Зоммер – Ельведі, Аканджі, Родрігес – Відмер, Фройлер, Джака, Цубер – Шакірі – Сеферовіч, Емболо
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