Бухарест прощається з Чемпіонатом Європи-2020, а разом з ним турнір покинуть французи або швейцарці – їхні збірні в особистій зустрічі поборються за чвертьфінал. Тріумфатор цього поєдинку очікуватиме на переможця битви між Іспанією та Хорватією, з яким і доведеться помірятись силами у наступному раунді, але то буде потім. Зараз же футболістам і тренерам необхідно зосередитись на матчі 1/8 фіналу, адже він обіцяє бути непростим для обох команд.

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Франція підходить до гри у статусі чинного чемпіона світу та фіналіста попереднього Євро, однак нинішній чемпіонат підопічні Дідьє Дешама проводять неоднозначно. З одного боку, "Ле Бльо" завоювали першу сходинку у "групі смерті" з Німеччиною та Португалією – це вже четверта поспіль перемога "галльських півнів" у квартетах на великих турнірах, починаючи з ЧС-2014. Жодна збірна не може похизуватися подібним досягненням, однак конкретно з цьогорічним форумом у французів все йде не дуже гладко – переграти вдалося лишень вразливих німців, а от роздача очок угорцям та португальцям явно не входила в плани. Щонайгірше, ці нічиї були цілком справедливими.

Причиною невиразного старту стала закритість суперників. "Бундестім" дала Франції простір і була розірвана на шматки, а от мадяри та "селесао" сіли у низькі блоки – для нинішніх "Ле Бльо" подібний сценарій є дуже неприємним, адже команді критично бракує ідей у позиційному наступі. По суті, вся гра підопічних Дідьє Дешама у таких ситуаціях зводиться до виводу Погба під відкритий м'яч і створення для нього 3-4 варіантів просування через дальній пас. Крім того, велика надія покладається на індивідуальні дії Мбаппе.

Це частково працювало у групі, але навіть для перемог над карликами та неідеальними оборонними блоками такого футболу недостатньо. За кількістю дотиків у штрафному Франція посіла аж 18-те місце на чемпіонаті, а за точними пасами в штрафний "галльські півні" стали найслабшими з грандів, опинившись серед восьми найгірших команд.

Проблеми з позиційним наступом були характерними і для матчів кваліфікації до Євро-2020 та ЧС-2022. Вочевидь, тренерський штаб вирішив взагалі відмовитись від мук гри у подібному режимі, справедливо сподіваючись на більш відкритий футбол у плей-офф. На це натякає тотальна відмова від пресингу – Франція є передостанньою на турнірі за його інтенсивністю й третьою з кінця за кількістю пресинг-дій на чужій третині. "Ле Бльо" потрібен простір, тож команда дозволяє супернику грати. Отримавши можливість контратакувати, команда стає нестримною.

Разом з тим, не варто аж занадто переоцінювати проблеми французів у позиційному наступі. Їм дійсно незручно у такому сценарії, але в кожному поєдинку підопічні Дідьє Дешама перебивали суперників за кількістю та гостротою моментів. Так, їх було небагато, однак клас виконавців та злагодженість гри залишаються топовими. Той же Погба виблискує не просто так, а завдяки правильно побудованій системі з підстраховкою від Канте та Толіссо / Рабйо. "Гальські півні" без простору стають повільними й одномірними, але не безпомічними.

Швейцарія – одна з найбільш нудних команд на континенті. Справа не у футболі альпійців, а у тому, як легко передбачити їхній шлях на великих турнірах. Підопічні Владіміра Петковіча провели груповий етап Євро-2020 саме так, як і очікувалось: продемонстрували організовану й тактично гнучку гру, якісно пресингували, грамотно працювали позиційно, створили багато моментів біля чужих воріт і дозволили суперникам трішки поатакувати біля своїх – а потім вийшли у плей-офф (нехай і з третього місця). Типові "наті". Щоправда, вони допустили осічку з Уельсом, але за першу годину гри колектив награв більш ніж на два голи. Футболістам просто не пощастило.

Набагато тривожніше виглядала розгромна поразка від Італії. Проблема не в самому рахунку, а в повній безпомічності швейцарців – у подібному стані їх рідко вдається побачити, але апеннінці розібрали альпійців на гвинтики. Виманюючи підопічних Владіміра Петковіча у високий пресинг, "Скуадра" створювала великі розриви між лініями "наті", а на флангах італійці легко створювали ситуації 2-в-1. Тактичної відповіді такому футболу Швейцарія так і не знайшла.

Втім, варто розуміти, що в тому поєдинку збірна намагалася грати першим номером, а суперник у позиційному наступі був варіативніше й ефективніше, ніж нинішня Франція. Сьогодні ж команда Владіміра Петковіча з великою ймовірністю віддасть ініціативу, а замість агресивного пресингу 1-в-1 по всьому полю швейцарці повинні обмежитись тиском на окремих виконавців (зокрема, на Погба). "Наті" необхідно тримати компактність і максимально сушити гру, не дозволяючи "Ле Бльо" реалізувати свою перевагу в швидкості. Вести матч за таким сценарієм швейцарці вміють.

Взагалі, за рік до Євро-2020 збірна Швейцарії успішно виступала проти топ-суперників – з Німеччиною у Лізі націй вдалося зачепитися за дві результативних нічиї (1:1, 3:3), а з Іспанією були зафіксовані бойові 2:2 вдома та поразка 0:1 на виїзді. До речі, "Бундестім" і "Фурія" нагадують Францію своїми недоліками в позиційній атаці, причому нинішні "Ле Бльо" поступаються обом в даному аспекті. Впевнено бити "Наті" змогли тільки колективи з якісно поставленою системою зламу оборонних блоків – такі, як Бельгія та Італія. Словом, "гальським півням" сьогодні буде непросто.

Кадрова ситуація

У складі збірної Швейцарії немає ні травмованих, ні дискваліфікованих. Вочевидь, на матч проти Франції тренерський штаб виставить той же склад, що і проти Туреччини. Ідилія.

Дідьє Дешам про подібну тишу може тільки мріяти. Тактика постійної ротації флангів оборони призвела до катастрофи – травми отримали обидва лівих фулбеки (Дінь і Ернандес), причому вони ризикують завершити виступ на Євро-2020. Дембеле ж через важке пошкодження не вийде на поле протягом наступних чотирьох місяців.

Крім того, у матчі з Португалією пошкодження отримав центрбек Кунде, а вже на тренуванні перед Швейцарією довелося виносити під руки Лемара – Тома ушкодив ногу в зіткненні з Меньяном. Не зумів завершити тренування і Тюрам, який отримав травму привідного м'яза. Останні три втрати важко назвати важкими для "Ле Бльо", але по глибині складу вони б'ють пристойно.

Орієнтовні склади на матч Франція – Швейцарія

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Рабйо – Канте, Погба – Толіссо, Грізманн, Мбаппе – Бензема

Швейцарія: Зоммер – Ельведі, Шер, Аканджі – Цубер, Фройлер, Джака, Родрігес – Сеферовіч, Емболо, Шакірі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, перемога французів у овертаймах

Протягом останніх двох днів на Євро-2020 стало очевидно, що статус фаворита та перевага в кількості зірок майже не має значення на стадії плей-офф. На стадії 1/8 фіналу слабких колективів вже немає, а ключовим фактором стає якість організації гри та реакція на тактичні умови матчу. Італія володіла достатнім запасом міцності в атаці й змогла підлаштуватись під агресивний пресинг Австрії, дотиснувши її в овертаймах, а от Нідерланди в аналогічних умовах задихнулися, програвши Чехії.

Франція набагато ближча до Нідерландів, ніж до Італії, адже підопічні Дідьє Дешама при організації позиційних атак виглядають шаблонно. Вони занадто залежать від свободи Погба та кількості відкритих каналів для передач. Звісно, моменти все одно виникають, але 5-6 гольових нагод може бути замало для виходу в чвертьфінал – і здебільшого ці моменти пов'язані з індивідуальною майстерністю зірок, а не командною взаємодією.

Ця проблема чемпіонів світу відкриває для Швейцарії великі можливості – колективу Владіміра Петковіча необхідно лишень створити незручні умови для "Ле Бльо", а потім знайти шанс на контратаці. Як показав матч Угорщини, це не настільки й важко.

Втім, це простіше написати в анонсі, ніж реалізувати на полі. Відпрацьованість гри та система перестраховок у "Ле Бльо" на порядок вище, ніж у "ораньє", а на стадії плей-офф Франція і сама може закритись – тепер нічия виглядає не так небезпечно, як на груповому етапі. У поєдинку з Португалією "гальські півні" саме цим і зайнялися, зігравши максимально обережно – і навіть у такому стилі, при аналогічній обережності "селесао", французи забили двічі. Швейцарія ж у матчі проти закритої команди (Уельсу) зіграла внічию – нехай і при великій кількості моментів.

Сьогодні точно можна прогнозувати голи в ворота обох голкіперів: "наті" в принципі дозволяють грати біля власного штрафного (навіть турки змогли навести шуму й забити), а французи пропускали від Угорщини й Португалії – крім того, у них ослаблений травмами лівий фланг оборони. Навряд чи при цьому варто очікувати гольової феєрії, адже колективи не стануть розкриватися раніше, ніж буде потрібно.

Цілком реальним здається перехід матчу в додатковий час, де можливі будь-які варіанти, однак "галльські півні" все одно виглядають фаворитами – у них вищий клас, більший запас міцності й налагоджена система. Швейцарія ж у захисті виглядає доволі вразливим колективом.

З огляду на вищезазначені фактори, можна поставити на важку перемогу Франції в овертаймах.

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