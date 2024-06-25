Турнірна ситуація не дуже вплинула на кадрові рішення

Збірна Франції де-факто вирішила усі свої питання в групі. Навіть якби "Ле Бле" якимось дивом випали на третю позицію, вони все одно б вийшли у плей-офф – з чотирма очками й позитивною різницею голів участь в 1/8 фіналу гарантована на 99,99%. Польща ж вилетіла з Євро-2024 вже на дев'ятий день чемпіонату, тож поєдинок у Дортмунді міг врятувати тільки честь.

"Якщо не подобається, можна перемкнути канал": Дешам відреагував на критику щодо результативності Франції на Євро-2024

Попри відсутність турнірної мотивації, обидва тренери не стали проводити масову ротацію. Мбаппе повернувся в основу й витіснив Тюрама , а Грізманн сів у запас заради Барколя – ось і всі перестановки. L’Equipe при цьому повідомив, що Антуан залишився розчарованим рішенням тренера.

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Міхал Пробєж, своєю чергою, вперше випустив Лєвандовскі в стартовому складі. На позиції десятки разом з Урбанскі вийшов Шиманскі, а пару Зієлінскі в центрі склав Модер – Сліш і Пойтровскі відправились на банку. Цілком бойовий старт "Кадри".

Польська збірна розчарувала

"Бяло-червоним" вже не було чого втрачати. Команда могла ризикувати, йдучи вперед великими силами, однак тренерський штаб обрав варіант з грою другим номером. Про це можна говорити впевнено, адже Франція на Євро-2024 ніколи не наполягала на контролі м'яча – для "Ле Бле" ідеальним є варіант гри на контратаках.

План мав раціональне зерно. Якщо суперник не хоче грати в позиційний наступ, то треба змусити працювати його саме в цьому режимі. Віддавши м'яч, поляки сідали в середній блок і старалися перекривати центральні коридори, звалюючи Францію у фланги.

Разом з тим, план Міхала Пробєжа виглядав ризиковано, враховуючи силу вінгерів і фулбеків "гальських півнів". Втім, надаючи їм свободу, Польща могла сподіватись на простір за спинами Мбапппе, Тео, Дембеле і Кунде. "Кадра" бажала контратакувати, а не тиснути – і ось тут план Міхала Пробєжа провалився.

До 70-ї хвилини його підопічні не створили жодного небезпечного підходу до воріт Меньяна. У Лєвандовскі на цьому відрізку був тільки один заблокований удар головою та лонгшот кудись у напрямі кутового прапорця. Попри нульову ефективність в атаці, план поляків не змінювався до останньої 30-хвилинки.

Після 60-ї хвилини "Кадра" горіла в рахунку. Лише тоді Польща почала грати сміливіше. Проблема полягала у відсутності хоча б чогось цікавого до 75-ї хвилини. В останній третині зустрічі пригадується тільки слабкий дальній удар Лєвандовскі – повз ліву стійку.

На захист національної честі та гучне грюкання дверима такий футбол не тягнув. Ймовірно, після такого виступу на Євро-2024 збірну чекає чергова зміна тренера.

Франція експлуатувала свої козирі. Скорпускі тягнув Польщу, як міг

Дідьє Дешам відповів дотепним, але по-своєму логічним планом. "Начхати на центр поля – граємо через фланги!. Виключно!". Достатньо подивитись на теплову карту збірної Франції – такої діри в опорній зоні вдруге ви не побачите :)

Більшу частину матчу флангова гра була збалансованою, однак в останні 10 хвилин першого тайму Дідьє Дешам вирішив поставити на Мбаппе. Команда створювала перевантаження на лівому краю й крутила комбінації з Кіліаном – кількість його дотиків до м'яча різко підскочила вгору.

Не можна сказати, що збірна Франції у такому режимі прямо таки розривала поляків. Та й моментів виникало обмаль. Втім, свої три гольових нагоди до перерви команда створила – "Кадрі" цілком могла зазнати розгрому, якби не голкіпер Скорупскі.

На 11-й хвилині Дембеле увірвався до карного майданчика та прострілив на дальню стійку, а Тео Ернандес зіграв на замиканні. Лукаш парирував!

На 20-й хвилині м'яч через центр протягнув Канте, який несподіваним пасом організував Дембеле вихід віч-на-віч. І знову голкіпер виручив Польщу!

На 42-й хвилині Мбаппе розіграв кутовий, увійшов до штрафного та виконав класне переведення на Усмана, однак Скорупскі перехопив сферу. На 45-й же Барколя зачепився за м'яч у периметрі й п'яткою скинув його Кіліану, а той пробив з близької відстані – Скорпускі врятував!

По перерві тиск збірної Франції досягнув пікових показників. "Ле Бле" організовували небезпечні атаки з вриваннями у карний майданчик ледь не щохвилини. Зрештою, такий футбол вилився у пенальті на Дембеле – Усмана збив Ківіор. Лише з "позначки" Мбаппе вдаплоя прошити Скорупскі – 1:0!

Польща таки врятувалась. Лєвандовскі нарешті забив

Не можна сказати, що після забитого м'яча французи перестали атакувати. На 61-й хвилині Дідьє Дешам освіжив гру Грізманном, Чуамені та Жиру, а ті бігали навколо штрафного й щось створювали... але гостроти така гра не приносила. Моментів не виникало, хоча контроль залишався за віце-чемпіонами світу.

Як наслідок, в останні півгодини поляки набралися сміливості й пішли вперед. Нічого особливого вони не створили, однак за агресію прийшла винагорода – Свідерскі зачепився за м'яч у штрафному й отримав по ногах від Упамекано, заробивши пенальті. Лєвандовскі підійшов до позначки... І не забив! Меньян парирував.

Втім, рефері змусив перебити 11-метровий, адже голкіпер вийшов з лінії воріт. З другої спроби Роберт прошив Майка, хоча для цього довелося пробити з рикошетом від стійки. Француз вгадав напрям удару, але не виручив.

На жаль для нейтральних вболівальників, цей момент став останнім у зустрічі. Польща так і не зрозуміла, як системно створювати гостроту біля чужих воріт, а Франція в ендшпілі притиснула "Кадру" – от тільки нічого цікавого організувати не вдалося. У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

"Ле Бле" внаслідок паралельної перемоги Австрії завершила на другій позиції з п'ятьма очками. У активі "гальських півнів" на Євро-2024 – автогол і гол з пенальті. І все.

Австрія в шаленій битві перестріляла Нідерланди та вийшла в плей-офф Євро-2024 з першого місця