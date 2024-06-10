Контрольний матч

Франція – Канада – 0:0

Лише кілька днів тому збірна Канади поступилася Нідерландам, пропустивши чотири м'ячі. Вочевидь, команда Джессі Марша зробила висновки з тієї поразки – і в грі з Францією зіграла в обороні надійніше. Напевно вплинуло на перебіг зустрічі і пошкодження Кіліана Мбаппе – капітан збірної Франції забив коліно, і за кілька годин до гри місцева преса писала, що Дідьє Дешам дозволив йому не брати участь у цій генеральній репетиції перед груповим етапом Євро-2024.

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Однак під кінець зустрічі Мбаппе все ж з'явився на полі – на 74-й хвилині він замінив Усмана Дембеле. Журналісти L'Equipe у текстовій трансляції навіть провели серед своїх читачів опитування: чи означає ця заміна, що у Дешама немає іншого рішення? Якщо так, це має викликати занепокоєння.

Уже 17 червня Франція зіграє перший матч на Євро. Суперником команди Дешама стане Австрія.