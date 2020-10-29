У країні чинного чемпіона світу вирішили вдатись до радикальних дій задля урегулювання повторного спалаху коронавірусу.

Через рекордні показники постраждалих від пандемії уряд Франції вирішив призупинити до першого грудня низку спортивних змагань, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу.

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Серед зупинених футбольних турнірів турнірів – Кубок Франції, Ліги 2/3 та змагання серед жінок. Що стосується елітного дивізіону, то уряд Франції вирішив поки продовжувати розіграш, але лише за умови порожніх трибун.

Варто відзначити, що з початку сезону у Франції допускалась заповнюваність стадіонів під час матчів на 25%.

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