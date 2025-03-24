Франція та Хорватія зустрілись у другому матчі плей-офф Ліги націй. Результат та огляд зустрічі, в якій визначився останній суперник України у відборі до ЧС-2026, читайте на "Футбол 24".

1/4 фіналу Ліги націй 2024/25, матч-відповідь

Франція – Хорватія – 2:0 (перший матч – 0:2) (серія пенальті – 5:4)

Голи: Олісе, 52, Дембеле, 80

Хорвати в першій зустрічі шокували фіналіста ЧС-2022, здобувши впевнену перемогу. "Ле бльо" трошки здивували зі стартовим складом – замість Камавінги в основі вийшов одноклубник Довбика Ману Коне. Звісно, французи одразу забрали м'яч під свій контроль, а Хорватія готувалась відстояти результат.

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Проте, небезпечних моментів біля воріт Ліваковіча було не дуже багато – Чуамені трохи неточно замикав головою після подачі з кутового. До перерви Мбаппе отримав справедливу жовту, грубо зігравши проти Ліваковіча. Барколя мав непоганий момент, але воротар хорватів здійснив сейв після фактично виходу віч-на-віч.

А другий тайм розпочався з гола Франції. "Ле бльо" заробили штрафний на небезпечній відстані до воріт, який класним ударом реалізував Олісе – Ліваковіч так і залишився стояти по центру. Французи продовжували атакувати. Мбаппе пробивав з лінії штрафного після пасу Чуамені з флангу – трохи повз праву стійку. На 80-й хвилині Франція забила вдруге. Класну стінку розіграли Олісе та Мбаппе, Майкл віддав трохи назад на вільного Дембеле. Удар в дотик – 2:0!

Рахунок став рівним у протистоянні, але виявити сильнішого не вдалось, тож гра перейшла в овертайми. У додатковий час Хорватія двічі рятувалась. Спочатку Ліваковіч потягнув удар Дуе, а Гвардіол в стрибку зумів заблокувати добивання Дембеле! Пізніше Домінік здійснив ще один сейв після удару Дуе. Але забити так і не вдалось, тож матч перейшов у серію пенальті, яка почалась із сейву Меньяна після удару Батуріни. Команди обмінялись промахами Івановіча та Кунде (обидва пробили вище воріт), а перемогу святкувала Франція – 5:4!

Таким чином, "Ле бльо" не лише вийшли у півфінал Ліги націй, де зустрінеться з Іспанією, але й стали останнім учасником групи D у відборі до ЧС-2026, в якій також опинились Україна, Ісландія та Азербайджан.

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