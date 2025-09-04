Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам має гарні новини перед матчем кваліфікації до ЧС-2026 проти збірної України.

Дідьє Дешам за декілька днів до зустрічі з Україною мав низку кадрових проблем, тому довелося довикликати Бенжамена Павара та Уго Екітіке. Крім того, виявилися проблеми і в Усмана Дембеле, який не готувався до гри.

Україна – Франція: Дешам окреслив сильні сторони команди Реброва та відзначив лише одного гравця

Як повідомляє L'Equipe, за добу до гри проти України Усман Дембеле провів тренування з командою. Зазначається, що Дешам зможе розраховувати на нападника ПСЖ та включити його в заявку на гру.

Нагадаємо, що матч між Україною та Францією відбудеться у Вроцлаві у п'ятницю, 5 вересня. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

