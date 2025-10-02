Головний тренер Дідьє Дешам викликав 23 гравців – 3 воротарів та 20 польових, інформує прес-служба "Ле Бльо".

У списку є один дебютант. Нападник Жан-Філіп Матета у 28 років дочекався першого виклику до національної збірної. Сьогодні (2 жовтня) потужний форвард Крістал Пелас випробує на міцність оборону Динамо у матчі Ліги конференцій.

Нагадаємо, у жовтні збірна Франції проведе два поєдинки відбору на ЧС-2026 – домашній проти Азербайджану (10-го числа) та гостьовий проти Ісландії (13-го). Після 2 турів "Ле Бльо" прогнозовано йдуть лідером групи D, набравши максимальні 6 очок. Ймовірно, Україні слід розраховувати на продовження успішної серії команди Дешама, щоб конкуренти за друге місце не отримували "зайві" бали.

