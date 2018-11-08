Франція оголосила список гравців на матчі проти Нідерландів та Уругваю

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам оголосив список футболістів, які викликані у національну команду на заключні поєдинки 2018 року проти Нідерландів та Уругваю.

До поєдинків, які збірна Франції проведе у найближчі 2 тижні проти команд Нідерландів та Уругваю, готуватимуться 23 гравці, повідомляє офіційний Twitter збірної Франції.

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Склад збірної Франції на матчі з Нідерландами та Уругваєм:

Голкіпери: Льоріс, Ареола, Манданда

Захисники: Дінь, Кімпембе, Менді, Павар, Рамі, Сахо, Сідібе, Варан

Півзахисники: Ндомбеле, Канте, Матюйді, Н'Зонзі, Погба

Нападники: Дембеле, Кекір, Жиру, Грізманн, Мартіаль, Мбаппе, Товен.

Варто відзначити присутність у списку Антоні Мартіаля, який не був викликаний на ЧС-2018, а востаннє виходив на поле в матчі за національну команду ще у березні (товариський матч проти Росії).

Поєдинок Ліги націй Нідерланди – Франція пройде 16 листопада. Після 3 зіграних матчів команда Дешама набрала 7 очок та лідирує у групі 1. Навіть нічия гарантує Франції перше місце.

20 листопада французи проведуть товариський поєдинок проти Уругваю. Цікаво, що саме після поразки від Франції південноамериканці припинили боротьбу на ЧС-2018.

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