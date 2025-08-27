Наставник збірної Франції Дідьє Дешам оголосив імена гравців, які візьмуть участь у матчах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Стали відомі імена 23-х футболістів, які зможуть взяти участь у вересневих матчах збірної Франції.

Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн);

Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хіляль), Ібрагіма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Вільям Саліба (Франція), Дайо Упамекано (Баварія);

Півзахисники: Дезіре Дуе (ПСЖ), Ману Коне (Рома), Адріен Рабйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Кефрен Тюрам (Ювентус);

Нападники: Магне Акліуш (Монако), Бредлі Барколя, Усман Дембеле (обидва – ПСЖ), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).

Варто відзначити дебют 23-річного гравця Монако Магне Акліуша, а також відсутність виклику для зіркового новачка Ліверпуля Уго Екітіке, який за 3 матчі в складі мерсисайдців оформив 3 голи та 1 асист.

Матч між Україною та Францією відбудеться уже 5 вересня, а 9 вересня на підопічних Дешама очікує гра проти Ісландії.