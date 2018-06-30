Франція не програє, коли забиває Грізманн

Голи Антуана Грізманна мають особливе значення для збірної Франції.

Форвард збірної Франції Антуан Грізманн відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Аргентини. Це добрий знак для французів. Справа в тому, що збірна Франції не програє у матчах, в яких відзначається форвард Атлетіко. У 18 таких поєдинках його команда двічі грала внічию і 16 разів перемагала, повідомляє Opta.

Франція – Аргентина – відео голів

Крім того, Грізманн став всього третім французом, який у матчах чемпіонатів світу реалізував більше, ніж 1 пенальті. Зінедін Зідан та Раймонд Копа також двічі забивали з одинадцятиметрової позначки на Мундіалях.