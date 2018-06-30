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ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Франція не програє, коли забиває Грізманн

19:46 322 Читать на русском
Франція не програє, коли забиває Грізманн
Антуан Грізманн / ФІФА

Голи Антуана Грізманна мають особливе значення для збірної Франції.

Форвард збірної Франції Антуан Грізманн відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Аргентини. Це добрий знак для французів. Справа в тому, що збірна Франції не програє у матчах, в яких відзначається форвард Атлетіко. У 18 таких поєдинках його команда двічі грала внічию і 16 разів перемагала, повідомляє Opta.

Франція – Аргентина – відео голів

Крім того, Грізманн став всього третім французом, який у матчах чемпіонатів світу реалізував більше, ніж 1 пенальті. Зінедін Зідан та Раймонд Копа також двічі забивали з одинадцятиметрової позначки на Мундіалях.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Франція - Аргентина Франція Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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