Франція ледве виграла перший матч на ЧС-2025, США влаштували феєричний розгром 9:1, Норвегія та Колумбія перемогли
На чемпіонаті світу 2025 серед команд U-20 відбулись чергові матчі. Звіт та результати поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".
Чемпіонат світу U-20. 1-й тур
Група F
Колумбія U-20 – Саудівська Аравія U-20 – 1:0
Гол: Переа, 64
Норвегія U-20 – Нігерія U-20 – 1:0
Голи: Гольтен, 9 (пен)
Група E
США U-20 – Нова Каледонія U-20 – 2:1
Голи: Кремаскі, 2, 4, 37, Цакіріс, 7, Вестфілд, 28, Норріс, 35, 44, Хабрун, 68, Кемпбелл, 73 – Сімане, 70
Франція U-20 – ПАР U-20 – 2:1
Голи: Бермон, 25, Мішаль, 80 – Ах Шін, 33 (пен)
У групі F є два лідери – Колумбія та Норвегія. Обидві команди здобули мінімальні перемоги над своїми суперниками. Колумбійці обіграли Саудівську Аравію завдяки голу Переа, а Норвегія втримала перемогу над Нігерією, забивши лише з пенальті.
Франція вирвала перемогу над ПАР лише на 80 хвилині завдяки вінгеру Монако Мішалю. А в іншому матчі цієї групи США без проблем розправилися з Новою Каледонією, забивши аж 9 голів. Наразі це протистояння найрезультативніше на турнірі. Три м'ячі представник Океанії пропустив за перші 10 хвилин. Ледь не кожен небезпечний момент США завершувався голом.