На чемпіонаті світу 2025 серед команд U-20 відбулись чергові матчі. Звіт та результати поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат світу U-20. 1-й тур

Група F

Колумбія U-20 – Саудівська Аравія U-20 – 1:0

Гол: Переа, 64

Норвегія U-20 – Нігерія U-20 – 1:0

Голи: Гольтен, 9 (пен)

Група E

США U-20 – Нова Каледонія U-20 – 2:1

Голи: Кремаскі, 2, 4, 37, Цакіріс, 7, Вестфілд, 28, Норріс, 35, 44, Хабрун, 68, Кемпбелл, 73 – Сімане, 70

Франція U-20 – ПАР U-20 – 2:1

Голи: Бермон, 25, Мішаль, 80 – Ах Шін, 33 (пен)

У групі F є два лідери – Колумбія та Норвегія. Обидві команди здобули мінімальні перемоги над своїми суперниками. Колумбійці обіграли Саудівську Аравію завдяки голу Переа, а Норвегія втримала перемогу над Нігерією, забивши лише з пенальті.

Франція вирвала перемогу над ПАР лише на 80 хвилині завдяки вінгеру Монако Мішалю. А в іншому матчі цієї групи США без проблем розправилися з Новою Каледонією, забивши аж 9 голів. Наразі це протистояння найрезультативніше на турнірі. Три м'ячі представник Океанії пропустив за перші 10 хвилин. Ледь не кожен небезпечний момент США завершувався голом.

