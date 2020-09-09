У 2-му турі Ліги націй збірна Франції здолала команду Хорватії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Стартова активність балканців дозволила їм забити швидкий гол: Ловрен прийняв пас у штрафному, прибрав оборонця і класно пробив у дальній кут Льоріса вже на 17-й хвилині.

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Франція відповіла відразу двома голами в роздягальню. Спочатку Грізманн із кількох метрів замкнув простріл Марсьяля, а потім Бен Єддер пасом із правого флангу знайшов Марсьяля – форвард МЮ пробив у стійку, а м'яч влетів у ворота від спини Ліваковіча.

У другому таймі сценарій повторився – хорвати забили на старті, а потім пропустили від "триколірних" двічі. Брекало накрутив трьох опонентів після класної передачі Ковачіча та переграв кіпера з меж штрафного майданчика вже на 55-й хвилині. Та потім Упамекано чудово головою замкнув навіс Грізманна й знову вивів Францію вперед. А добив гостей Жиру, коли впевнено реалізував пенальті.

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